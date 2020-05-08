Почувалася Монікою Белуччі: діджейка Нана у спідньому попозувала для чоловічого глянцю

Анастасія Кумейко, більше відома як діджейка Нана, прикрасила першу digital-обкладинку глянцю XXL.

Спортивна красуня позувала у спідньому та спокусливих вбраннях. Авторами фотосету в італійському стилі став творчий тандем Vicoolya & Saida.

Героїнею першої цифрової обкладинки XXL стала любителька оголення в мережі Нана

"Протягом усієї нашої зйомки в студії грала італійська музика, яка створювала особливу атмосферу. Я тоді почувалася Монікою Белуччі. Мені дуже сподобалося позувати", - зізналася Нана.

Під час карантину діджейка виробила щоденний план, завдяки якому залишається у чудовій формі.

Нана лягає спати до півночі, прокидається о 9-й, снідає і щодня об 11-й тренується.

"З початком карантину хотілося встигнути позайматися усіма програмами і відразу, два тижні вибудовувала свій графік. Врешті у мене по одному тренування щодня, чергую йогу з силовими і кардіотренуваннями. Все повинно бути в задоволення", - наголосила артистка.

На запитання, що перше вона зробить після карантину, Нана відповіла:

"Чесно? Посиджу ще трохи вдома. А коли спаде ажіотаж навколо - полечу в Стамбул або Париж".

Фото в одязі теж були

Фото XXL.ua