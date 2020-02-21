55-річна Белуччі з Парижа посвітила стегнами для італійців

Італійська кінодіва Моніка Белуччі знялася в черговій чуттєвій фотосесії.

Фотографували 55-річну зірку в Парижі, на тлі Ейфелевої вежі, але італійського L'Officiel.

Моніка Белуччі в черговому чуттєвому фотосеті

Нагадаємо, аж до минулого року Моніка носила довге волосся, але зрештою наважилася на стрижку.

Цікаво було би побачити оригінали світлин, без ретуші

Спідниць серед реквізиту не було

Як відомо, ексчоловік Белуччі, 53-річний актор Венсан Кассель теж фотографується для глянців, але вже з новенькою молодою дружиною.

Фото з Instagram, з фотоблогу Белуччі

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