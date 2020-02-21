55-річна Белуччі з Парижа посвітила стегнами для італійців

Італійська кінодіва Моніка Белуччі знялася в черговій чуттєвій фотосесії.

Фотографували 55-річну зірку в Парижі, на тлі Ейфелевої вежі, але італійського L'Officiel.

Моніка Белуччі в черговому чуттєвому фотосеті

Нагадаємо, аж до минулого року Моніка носила довге волосся, але зрештою наважилася на стрижку.

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Спідниць серед реквізиту не було

Як відомо, ексчоловік Белуччі, 53-річний актор Венсан Кассель теж фотографується для глянців, але вже з новенькою молодою дружиною.

Фото з Instagram, з фотоблогу Белуччі

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