55-річна Белуччі з Парижа посвітила стегнами для італійців
21 лютого 2020, 10:34
Італійська кінодіва Моніка Белуччі знялася в черговій чуттєвій фотосесії.
Фотографували 55-річну зірку в Парижі, на тлі Ейфелевої вежі, але італійського L'Officiel.
Нагадаємо, аж до минулого року Моніка носила довге волосся, але зрештою наважилася на стрижку.
Як відомо, ексчоловік Белуччі, 53-річний актор Венсан Кассель теж фотографується для глянців, але вже з новенькою молодою дружиною.
Фото з Instagram, з фотоблогу Белуччі
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Моніка Белуччі показала ніжки та голе плече на обкладинці глянцю
Приєднуйтесь до дискусії