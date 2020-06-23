51-річна Хелена Крістенсен без трусів потрапила на обкладинку глянцю
23 червня 2020, 15:45
Данська супермодель Хелена Крістенсен у 51 рік не збирається відмовлятися від зухвалих фотосесій. Та й, власне, і підстав робити це в красуні жодних нема.
Звабливе тіло Хелена оголила для іспанського Harper's Bazaar.
У своєму Instagram Крістенсен подякувала іспанцям за те, що дали змогу їй та її "карантинній команді" відзняти цю фотоісторію в воді, її улюбленій стихії.
Як відомо, супермодель має 20-річного сина від Нормана Рідуса, зірки "Ходячих мерців".
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