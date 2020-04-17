Працює з дому: 51-річна Крістенсен у купальниках та мереживі влаштувала сексі-фотосесію

Данська супермодель Хелена Крістенсен навіть на карантині не марнує часу: красуня влаштувала чуттєву хоум-фотосесію для реклами свого бренду аксесуарів.

Не забула 51-річна красуня й про добрі справи. Як написала вона у Instagram, 30% прибутків від продажів буде передано організації, яка під час локдауну забезпечує їжею літніх мешканців Нью-Йорка.

Хелена Крістенсен працює з дому

51-річна супермодель у імпровізованій фотосесії

Реклама:

Крістенсен 51

Фото з Instagram Крістенсен