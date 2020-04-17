Працює з дому: 51-річна Крістенсен у купальниках та мереживі влаштувала сексі-фотосесію

17 квітня 2020, 12:57

Данська супермодель Хелена Крістенсен навіть на карантині не марнує часу: красуня влаштувала чуттєву хоум-фотосесію для реклами свого бренду аксесуарів.

Не забула 51-річна красуня й про добрі справи. Як написала вона у Instagram, 30% прибутків від продажів буде передано організації, яка під час локдауну забезпечує їжею літніх мешканців Нью-Йорка.

 
Хелена Крістенсен працює з дому
 
51-річна супермодель у імпровізованій фотосесії

 
Крістенсен 51
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото з Instagram Крістенсен


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