Тіна Кунакі посвітила сосками верхи на коні
Середа, 8 липня 2020, 11:17
23-річна французька модель Тіна Кунакі знялася у чуттєвій кампанії бренду спіднього.
У фотосесії гаряча дружина актора Венсана Касселя позує верхи на коні.
Режисером зйомки виступила сама Тіна, а знімала її подруга – фотографиня Морган Лей.
Нагадаємо, 53-річний Венсан Кассель і 23-річна Тіна Кунакі одружені вже два роки.
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