Тіна Кунакі посвітила сосками верхи на коні

23-річна французька модель Тіна Кунакі знялася у чуттєвій кампанії бренду спіднього.

У фотосесії гаряча дружина актора Венсана Касселя позує верхи на коні.

Режисером зйомки виступила сама Тіна, а знімала її подруга – фотографиня Морган Лей.

Основним меседжем цих фото є літній автопортрет чуттєвості, одночасно сили та м'якості

"Свобода і заземлення", - так описують кампанію на сторінці бренду

Нагадаємо, 53-річний Венсан Кассель і 23-річна Тіна Кунакі одружені вже два роки.

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