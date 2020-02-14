Оголена дружина 53-річного Касселя еротично попозувала своєму братові

П'ятниця, 14 лютого 2020, 14:03

Французька модель Тіна Кунакі, яка, народивши донечку актору Венсану Касселю, дуже швидко повернула струнку дівочу фігурку, звабливо попозувала на бразильському пляжі.

Але знімав оголену красуню не її чоловік, а молодший брат - 19-річний Закарі Кунакі. 

 
Тіна Кунакі красиво всілася на пісочку
 
Хто б іще познімав красуню голяка, як не рідний братик
 
Тіна та Зак - майже як двійнята
 
В дружини Касселя дуже гарячий молодший брат

Як відомо, самій Тіні 22 роки. З Венсаном Касселем вона почала зустрічатися десь у 18-19, якщо не раніше. Кунакі каже, що одразу зрозуміла - це її доля.

Фото з Instagram Тіни і Зака Кунакі

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