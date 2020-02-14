Оголена дружина 53-річного Касселя еротично попозувала своєму братові

Французька модель Тіна Кунакі, яка, народивши донечку актору Венсану Касселю, дуже швидко повернула струнку дівочу фігурку, звабливо попозувала на бразильському пляжі.

Але знімав оголену красуню не її чоловік, а молодший брат - 19-річний Закарі Кунакі.

Тіна Кунакі красиво всілася на пісочку

Хто б іще познімав красуню голяка, як не рідний братик

Тіна та Зак - майже як двійнята

В дружини Касселя дуже гарячий молодший брат

Як відомо, самій Тіні 22 роки. З Венсаном Касселем вона почала зустрічатися десь у 18-19, якщо не раніше. Кунакі каже, що одразу зрозуміла - це її доля.

Фото з Instagram Тіни і Зака Кунакі