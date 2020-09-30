"Янгол" Victoria's Secret Ельза Госк голою фотосесією оголосила про свою вагітність
Середа, 30 вересня 2020, 12:20
Шведська топмодель Ельза Госк, яка з 2015-го року обіймає посаду одного з "янголів" бренду Victoria’s Secret, чекає на первістка.
31-річна красуня вирішила оголосити про це світові в дуже ефектний спосіб: знялася голяка.
"Деякий час тримала в секреті, що в моєму животі є це янголятко... Відчуваю безмежну радість та щастя, бо в мене буде дитина, і я розпочинаю наступний розділ життя з чоловіком моїх мрій!", - написала Ельза в Instagram.
Вона тегнула майбутнього татуся, свого бойфренда Тома Дейлі.
Переглянути цей допис в Instagram
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Янголятко" Ельза Госк прикрила голі циці 27-кілограмовою змією. ФОТО. ВІДЕО
Приєднуйтесь до дискусії