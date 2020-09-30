"Янгол" Victoria's Secret Ельза Госк голою фотосесією оголосила про свою вагітність

Шведська топмодель Ельза Госк, яка з 2015-го року обіймає посаду одного з "янголів" бренду Victoria’s Secret, чекає на первістка.

31-річна красуня вирішила оголосити про це світові в дуже ефектний спосіб: знялася голяка.

31-річна Ельза вже на середині вагітності

"Деякий час тримала в секреті, що в моєму животі є це янголятко... Відчуваю безмежну радість та щастя, бо в мене буде дитина, і я розпочинаю наступний розділ життя з чоловіком моїх мрій!", - написала Ельза в Instagram.

Вона тегнула майбутнього татуся, свого бойфренда Тома Дейлі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 29 Вер 2020 р. о 5:47 PDT

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