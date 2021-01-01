Вагітна Вася Фролова повністю роздяглася у новорічній фотосесії
42-річна телеведуча Василіса Фролова, яка от-от стане мамою вперше, в останній день 2020 року вразила новою фотосесію.
Колишня модель знялася для JetSetter.ua повністю оголеною. З одягу на Фроловій були лише браслети та… бенгальські вогники.
Вася зізналася виданню, що зовсім не очікувала на вагітність.
"Я два довбаних роки займалася довбаним ремонтом нової квартири і була на фешн-детоксі. Усі сили й гроші вкладала в оселю. Але ж не подумала, що можу завагітніти. Збудувала собі фантастичну квартиру, у якій ані куточка не передбачено для дитини", - поділилася телезірка.
"Якимись космічними темпами змінюю свої звички і настрої. Можливо, і не буду жити в цій квартирі. Розумію, що життя налаштовує все таким чином, що ти не можеш передбачити нічого. Упевнена, що дитина мені каже: "Ну плану-плануй, усе одно все буде інакше". Тому я й усміхаюся", - зазначила Василиса.
Фото JetSetter.ua з Instagram Фролової