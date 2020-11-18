"Розкішний і п’янкий період": 42-річна Василіса Фролова чекає на первістка

Модель і телеведуча Василіса Фролова приголомшила радісною новиною – вона незабаром стане мамою вперше.

42-річна радіоведуча знялася в Дубаї для видання Elle.ua та на його сторінках розказала про свій "чарівний стан".

Фролова зізналася, що не готувалася до цієї події.

"Я часто чула про те, що потрібно перестати морочитися, відпустити долю і не зациклюватися на цьому питанні. Тож я настільки перестала вірити в те, що зможу завагітніти, що взагалі про це забула. І ось саме тоді це сталося", - поділилася телеведуча.

Фролова просто відпустила ситуацію і... завагітніла

На запитання, чи не страшно їй було наважитися народжувати дитину у рік пандемії, Фролова сказала:

"Я вже нічому не дивуюся в цей рік. Але ось про страшно - це, напевно, відбувається з усіма вагітними незалежно від року і віку (мені 42)".

Також Василіса наголосила, що тепер у ній змінилося все, хоча що саме – конкретизувати важко.

"Просто помічаю, що світ мені почав посміхатися. Люди посміхаються мені частіше, а з іншого боку розумію, що напевно, вони віддзеркалював мене. Стан дійсно чарівний. Кажуть, жінка світиться зсередини. Згодна, це світиться дитина. Так шкода, що це не можуть відчути чоловіки", - поділилася майбутні мама.

Щодо харчових уподобань, то вони теж дещо зазнали змін.

"Це сталося як по написаному: спочатку я тиждень об'їдалися оселедцем, потім мені терміново вночі знадобився манговий шейк, і я поїхала за ним в цілодобовий супермаркет, тому що не могла заснути! Потім був період об'їдання квашеною капустою, потім різко мені так захотілося бананів (ніколи взагалі їх не любила), що я зупинилася біля ларька і одним махом з'їла чотири штуки! Навіть моя собака дивився на мене з подивом", - зізналася Фролова.

"Вагітність - це диво. Ця чарівна блаженність дозволяє не бачити нічого поганого. Це розкішний і п'янкий період, який я бажаю пережити кожній", - підсумувала телеведуча.

Василіса вдічуває, що світиться зсередини

Фото Elle.ua