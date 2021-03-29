Чистий секс: 62-річна Мадонна попозувала в дуже відвертому спідньому

Американська співачка Мадонна, яка має намір демонструвати свої принади і в віці під 80, не відмовляє собі в цьому задоволенні у 62.

Серією сексі-світлин у спідньому та у кашкеті від українського дизайнера Руслана Багінського вона поділилася в Instagram.

Мадонна наробила еротичних селфі фото з instagram мадонни

Співачка ділиться відвертими кадрами не лише зі своїм хлопцем Ахламаліком , а й із понад 15 мільйонами підписників

Нагадаємо, шанувальники Мадж останнім часом стривожені змінами в її обличчі. Дехто припускає, що поп-королева надто захопилася ін'єкціями.

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