Чистий секс: 62-річна Мадонна попозувала в дуже відвертому спідньому
Понеділок, 29 березня 2021, 10:00
Американська співачка Мадонна, яка має намір демонструвати свої принади і в віці під 80, не відмовляє собі в цьому задоволенні у 62.
Серією сексі-світлин у спідньому та у кашкеті від українського дизайнера Руслана Багінського вона поділилася в Instagram.
Нагадаємо, шанувальники Мадж останнім часом стривожені змінами в її обличчі. Дехто припускає, що поп-королева надто захопилася ін'єкціями.
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