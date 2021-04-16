"Розпущена квітка" діджейка Нана знялася голою

Анастасія Кумейко або DJ Nana продемонструвала, як можна зніматися оголеною і при цьому не виглядати вульгарно.

Артистка, у портфоліо якої величезна кількість фотосесій ню, виклала в Instagram чергову світлину голої себе.

"Жінка красива, як квітка. А кожна квітка має бути трохи розпущеною", - написала Нана.

"От чого я тут не бачу, так навіть краплі розбещеності 😍 Настільки ніжна, повітряна і жіночна твоя краса", - зауважила у коментарях телеведуча Іванна Онуфрійчук фото andrey koren

А ще Нана відома своїми неймовірними шпагатами

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