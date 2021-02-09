Діджейка Нана сексуально повигиналася в спідньому від Крук. ВІДЕО
9 лютого 2021, 15:30
Ексучасниця гурту "Nikita" Анастасія Кумейко, вона ж діджейка Нана показала в мережі чуттєвий бекстейдж із багатообіцяючої фотосесії.
34-річна кралечка приймала спокусливі пози у спідній білизні з колекції фітнесмоделі й телеведучої Валерії Крук.
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До слова, сама Крук днями теж звабливо позувала у власних творіннях.
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Нагадаємо, торік Кумейко позувала для чоловічого глянцю, уявляючи себе Монікою Белуччі.
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