Діджейка Нана сексуально повигиналася в спідньому від Крук. ВІДЕО

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:30

Ексучасниця гурту "Nikita" Анастасія Кумейко, вона ж діджейка Нана показала в мережі чуттєвий бекстейдж із багатообіцяючої фотосесії.

34-річна кралечка приймала спокусливі пози у спідній білизні з колекції фітнесмоделі й телеведучої Валерії Крук.

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Допис, поширений DJ NANA (@anastasia_domination)

До слова, сама Крук днями теж звабливо позувала у власних творіннях. 

 
В Анастасії та Валерії вийшов справжній сексі-баттл
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Допис, поширений ВАЛЕРИЯ КРУК (@valeriyakruk)

Нагадаємо, торік Кумейко позувала для чоловічого глянцю, уявляючи себе Монікою Белуччі.


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