Бретман Рок розповів Playboy про фалоімітатор для мами, любов до садівництва та пукання горлом

"Особистість – це товар", вважає Бретман Рок - перший відкритий гей, який з’явився на обкладинці чоловічого глянцю Playboy.

Він позував для цифрового жовтневого номера у костюмі славнозвісного кроленятка.

"Моя найбільша чеснота – це те, що я ї*учий Бретман Рок. Я – це він, сука", - з цих слів починається інтерв’ю блогера виданню.

У 23 роки Бретман Рок побудував імперію імені самого себе, зробивши свій імідж головним товаром діджиталізованої економіки уваги.

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Родина Рока переїхала з Філіппін на Гаваї, коли йому було лише сім років. 10 років тому хлопець почав привертати увагу у соцмережах за допомогою відеорликів у нині закритому Vine, а також на YouTube.

Тепер у нього 18 мільйонів фоловерів в Instagram і він також є зіркою власного реаліті-шоу на MTV.

Рок визнає, що після майже десятирічного перебування в соцмережах він думає "15-секундними кліпами".

"Зйомка для Playboy мені перегукується з моментом, коли менеджер мене запитав: "Чим ти хочеш зайнятися?" Я жартома сказав "Playboy", тому що не думав, що це можливо. Ця обкладинка означає для мене усе, але також доводить, що я можу робити все, що захочу", - зазначив Бретман.

"Ці зображення і це інтерв'ю будуть жити дуже довго. Мені буде 50, і люди все ще будуть про це говорити... Я сподіваюся. Це я і я демонструю собою цю знакову для Playboy зйомку. Для Playboy мати чоловіка на обкладинці – величезна справа для ЛГБТ-спільноти та для моєї спільноти коричневих людей. Це сюр. Це типу: "Невже це все зараз відбувається насправді?", - поділився він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bretman (Da Baddest) Rock (@bretmanrock)

Свій стиль Рок формує лише за власним настроєм та вподобаннями:

"Фредді Мерк'юрі і Прінсу було наплювати на бренди одягу. Думаю, мій особистий стиль: до біса бренди. До біса ярлики. Я поєдную безліч вінтажних речей, які я купив за чотири центи, з туфлями Versace і моєю сумкою Prada. Мій особистий стиль дуже схожий на Бретмана Рока: носити те, в чому я відчуваю себе симпатичним. Сьогодні я виглядаю мило в цьому, але я міг би зробити це лайно і голим. Просто кажу".

"Багато моїх недавніх образів були натхненні Джекі Чаном у 80-х і Брюсом Лі в 80-х. Я не знаю, чому я гуглив фотографії Брюса Лі та Джекі Чана в 80-х, але зараз це моя естетика: "Азіатський успіх", - додав Рок.

"Кожен раз, коли мене запитують, у чому мій секретний талант, я завжди завмираю. Я забуваю, що можу пердіти горлом. Ви хочете це почути?", - відповів Бретман на питання про те, що він ніколи не казав в інтерв’ю.

Відповіддю Рока на запитання, що він раніше ненавидів, а тепер любить, було:

"Раніше я ненавидів смоктати член. Але тепер я кажу: "О, хобі!". Я справді казав: "На х*й член". Мені це було так нудно. А тепер я такий: "Сука, це ж Олімпійські ігри!". Я перепрошую, але ж це Playboy".

Якось Бретман подарував мамі секс-іграшку.

"Я подумав, що буде кумедно подарувати мамі фалоімітатор. Мені було 16 років, і я був в Лос-Анджелесі, коли купив його. Моя мама - філіппінка, тому те, як вона поставилася до цього, було не весело. Це був тривожний момент. Їй це не сподобалося, тому я залишив це собі. Я не збираюся нехтувати фалоімітатором!", - заявив Рок.

"Я не кажу, що все ще використовую його, але у нього є присоска внизу, тому я робив з його допомогою фліп-боттл-челендж (челендж, учасники якого мусили зафільмувати, як підкинута пляшка робить декілька обертів у повітрі і врешті мусить впасти на власне денце - ред.)", - розповів Бретман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bretman (Da Baddest) Rock (@bretmanrock)

Також блогер згадав про свою першу закоханість.

"Мої перші краші – це герої мультиків Кім Всеможу та Джафар з Аладдіна, з його густою бородою і його великим-великим птахом. Що стосується знаменитостей, Міла Куніс, ймовірно, це мій перший жіночий краш, я просто люблю її очі. Чесно кажучи, знаменитості-чоловіки в мене не викликають таких самих почуттів... Хоча у мене були фантазії про чоловіка, на честь якого мене назвали. Привіт, The Rock! (Йдеться про актора Дуейна "Скелю" Джонсона). Я дивився рестлінг, просто щоб побачити його опуклість між ніг", - зізнався Бретман.

"Я почуваюся найсексуальніше, коли на мені мінімум одягу. Я сексуальний, коли голий. Я сексуальний, крапка. Почуватися сексі – це не настрій, а стан душі", - упевнений блогер.

Своїми guilty pleasure Рок назвав морозиво та садівництво.

"Люди не очікують цього від мене, але коли я в саду і мої пальці брудні, - це живить мою душу", - зізнався він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bretman (Da Baddest) Rock (@bretmanrock)

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