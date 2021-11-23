Донька Деппа засвітила соски на обкладинці глянцю. Фото

22-річна донька американського актора Джонні Деппа та французької співачки Ванесси Параді, Лілі-Роуз знялася для обкладинки журналу Wonderland.

На фото модель позує у кофтинці на голе тіло та з таким зухвалим декольте, що майже не залишає простору для фантазії.

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Пікантні зйомки – не новий досвід для дівчини. Раніше вона вже знімалася топлес, з цигаркою в роті чи заплаканою, наслідуючи деякі образи своєї зіркової мами Ванесси Параді.

У схожому вбранні нещодавно з’явилась і внучка Софії Ротару. На фото 20-річна Софія Євдокименко ледь прикрила дизайнерським топом груди.