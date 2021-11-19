Онука Ротару у Нью-Йорку ледь прикрила груди дизайнерською кофтинкою. ФОТО

20-річна модель Софія Євдокименко наробила нових знімків на вулицях Нью-Йорка.

На чорно-білих фото, які дівчина виклала в Instagram, вона позує у топі від Jaquemus на голе тіло.

Соня обрала пікантний ракурс, який вигідно підкреслив її принади.

Онука Ротару красиво сфотографувалася в Нью-Йорку фото @ramelaruti

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"Тиха буря", – написала вона під фото.

Наразі Софія живе та навчається в США і часто подорожує світом. Нещодавно вона разом зі бойфрендом, 32-річним бізнесменом Денисом Жаданом відсвяткувала річницю стосунків в Італії.

Зіркова бабуся Софія Ротару, між іншим, якось прокоментувала вибір Софії і застерегла онучку від раннього шлюбу.