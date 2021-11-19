Онука Ротару у Нью-Йорку ледь прикрила груди дизайнерською кофтинкою. ФОТО
П'ятниця, 19 листопада 2021, 09:41
20-річна модель Софія Євдокименко наробила нових знімків на вулицях Нью-Йорка.
На чорно-білих фото, які дівчина виклала в Instagram, вона позує у топі від Jaquemus на голе тіло.
Соня обрала пікантний ракурс, який вигідно підкреслив її принади.
"Тиха буря", – написала вона під фото.
Наразі Софія живе та навчається в США і часто подорожує світом. Нещодавно вона разом зі бойфрендом, 32-річним бізнесменом Денисом Жаданом відсвяткувала річницю стосунків в Італії.
Зіркова бабуся Софія Ротару, між іншим, якось прокоментувала вибір Софії і застерегла онучку від раннього шлюбу.
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