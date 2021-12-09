Гола Нікі Мінаж попозувала з тортом на честь свого дня народження. ФОТО
Четвер, 9 грудня 2021, 13:30
8 грудня американська реперка Нікі Мінаж відсвяткувала 39-річчя.
Щоб привітати себе в соцмережах, виконавиця вирішила не розмінюватися на архівні світлини. Артистка влаштувала нову зйомку, в якій постала практично гола.
"Привітайте з днем народження погану дівчинку", – написала вона.
Фани Мінаж позитивно відреагували на знімки й заходилися вітати її з іменинами.
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Нагадаємо, у 2020-му Мінаж оголосила про свою вагітність екстравагантною фотосесією. У жовтні того ж року реперка вперше стала мамою.
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