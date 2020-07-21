Нікі Мінаж оголосила про вагітність яскравою фотосесією в бікіні
Вівторок, 21 липня 2020, 09:17
Численні фанати американської реперки Нікі Мінаж давно підозрювали, що вона чекає на первістка, бо останні кілька місяців зірка ретельно приховувала свій живіт.
Хоча на деяких фото його було вже складно не помітити.
І ось 37-річна Мінаж нарешті підтвердила, що справді вагітна від свого чоловіка Кеннета Петті.
20-го липня Нікі виклала кілька фото себе з животом.
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Нагадаємо, два роки тому шанувальники Мінаж переживали за неї через її роман із колишнім в'язнем Кеннетом Петті, який відсидів за сексуальний злочин та вбивство. Але зірка не зважала на думки інших, і восени 2019-го вийшла за Петті заміж.
Фото з Instagram
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