28-річна дочка Мадонни в зухвалому плетиві посвітила сосками на модному показі. Фото

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Старша дочка американської співачки Мадонни, співачка та модель Лурдес (Лола) Леон вигуляла черговий епатажний лук. 28-річна дівчина відвідала модний показ Saint Laurent у Парижі, будучи вбрана у плетений прозорий кетс'ют і шкіряний тренч.

Під низ Лола надягла крихітні трусики, а от бюстгальтер їй видався зайвим. Наліпками на соски красуня теж вирішила не перейматися.

Лурдес цього разу сама на подіум не виходила, але непоміченою не лишилася Фото Getty Images

Любов до провокативних вбрань дівчина успадкувала від Мадонни Фото Getty Images

Нагадаємо, донька Мадж якось розповідала про суворе виховання в своїй родині. Зокрема до неї застосовувалися фізичні покарання. Як відомо, помагало не дуже: у 15 років Лурдес уже, не криючись, палила, і артистка з цим нічого не могла вдіяти.



