28-річна дочка Мадонни в зухвалому плетиві посвітила сосками на модному показі. Фото
Старша дочка американської співачки Мадонни, співачка та модель Лурдес (Лола) Леон вигуляла черговий епатажний лук. 28-річна дівчина відвідала модний показ Saint Laurent у Парижі, будучи вбрана у плетений прозорий кетс'ют і шкіряний тренч.
Під низ Лола надягла крихітні трусики, а от бюстгальтер їй видався зайвим. Наліпками на соски красуня теж вирішила не перейматися.
Нагадаємо, донька Мадж якось розповідала про суворе виховання в своїй родині. Зокрема до неї застосовувалися фізичні покарання. Як відомо, помагало не дуже: у 15 років Лурдес уже, не криючись, палила, і артистка з цим нічого не могла вдіяти.
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