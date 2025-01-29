28-річна дочка Мадонни в зухвалому плетиві посвітила сосками на модному показі. Фото

Марія Ткаченко 29 січня, 10:15
Старша донька Мадонни
Фото Getty Images

Старша дочка американської співачки Мадонни, співачка та модель Лурдес (Лола) Леон вигуляла черговий епатажний лук. 28-річна дівчина відвідала модний показ Saint Laurent у Парижі, будучи вбрана у плетений прозорий кетс'ют і шкіряний тренч.

Під низ Лола надягла крихітні трусики, а от бюстгальтер їй видався зайвим. Наліпками на соски красуня теж вирішила не перейматися.

Донька Мадонни Лола

Лурдес цього разу сама на подіум не виходила, але непоміченою не лишилася

Фото Getty Images
Донька Мадонни Лурдес Леон

Любов до провокативних вбрань дівчина успадкувала від Мадонни

Фото Getty Images

Нагадаємо, донька Мадж якось розповідала про суворе виховання в своїй родині. Зокрема до неї застосовувалися фізичні покарання. Як відомо, помагало не дуже: у 15 років Лурдес уже, не криючись, палила, і артистка з цим нічого не могла вдіяти.

Читайте також:

Дочка Мадонни показалася голяка у кліпі, на який її надихнула мама. ВІДЕО

Донька Мадонни в шпагаті та голіциць попозувала для модного бренду

18-річний син Мадонни поскаржився на нестачу грошей та розповів, чим заробляє на життя

Слухають не лише маму: 12-річні прийомні доньки Мадонни сходили з нею на концерт Біллі Айліш. Фото


Мадонна діти зірок
IDEALMEDIA
Загрузка...
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали