Слухають не лише маму: 12-річні прийомні доньки Мадонни сходили з нею на концерт Біллі Айліш. Фото

Марія Ткаченко 22 жовтня, 13:00
Мадонна і прийомні доньки

Мадонна зводила доньок на Біллі Айліш

Амриканська співачка Мадонна днями відвідала концерт своєї колеги Біллі Айліш разом із молодшими доньками, 12-річними близнючками Стеллою та Естер.

Зіркова мама навіть організувала дівчатам залаштункову зустріч із Біллі. Про це свідчать фото і відео, що їх Мадж запостила у Instagram.

"Приємно кудись вибратися...". - написала 66-річна співачка.

Мадонна і двійнята Стелла та Естер

Дівоча туса

Мадонна

Коли мама і доці на одній хвилі

Біллі Айліш і доньки Мадонни

Здається, Стелла і Естер навіть трішки зніяковіли

Нагадаємо, Мадонна - не єдина з відомих батьків, хто завдяки нащадкам відкриває для себе популярну серед юного покоління музику. Так, Девід Бекхем улітку ходив із дочкою Харпер на виступ Гаррі Стайлза і навіть у рожевому боа для фото позував.

А коли принц Вільям зі старшими дітьми, Джорджем і Шарлоттою потрапив на концерт Тейлор Свіфт, то підірвав мережу своїм танцем.

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