Волохаті груди та зашита піхва: Джулія Фокс у Лос-Анджелесі епатувала новим образом. Фото

Американська актриса та модель Джулія Фокс знову епатувала суспільство своїм образом під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Фокс вийшла на публіку у бікіні з сміливим принтом. На бюстгальтері був зображений оточений волоссям сосок, а на трусиках - жіночий статевий орган зі швами та напис "Закрито".

Зверху Джулія одягнула чорний оверсайз піджак, білу спідницю та підперезалася ремнем. Образ вона доповнила нюдовими туфлями на підборах та чорною сумочкою.

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Джулія частенько з'являється на заходах в образах нареченої Фото Getty Images

Нагадаємо, Джулія Фокс епатує на кожному своєму виході на івенти. Наприклад, нещодавно у Нью-Йорку зірка пройшлася вулицями у колготах, жакеті та туфлях з людським волоссям.

Як відомо, експериментувати Фокс полюбляє не тільки з одягом, але й з макіяжем теж.