Волохаті груди та зашита піхва: Джулія Фокс у Лос-Анджелесі епатувала новим образом. Фото

Юлія Леськова 13 квітня, 09:40

Американська актриса та модель Джулія Фокс знову епатувала суспільство своїм образом під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Фокс вийшла на публіку у бікіні з сміливим принтом. На бюстгальтері був зображений оточений волоссям сосок, а на трусиках - жіночий статевий орган зі швами та напис "Закрито".

Зверху Джулія одягнула чорний оверсайз піджак, білу спідницю та підперезалася ремнем. Образ вона доповнила нюдовими туфлями на підборах та чорною сумочкою.

Фото Getty Images
Джулія частенько з'являється на заходах в образах нареченої

Джулія частенько з'являється на заходах в образах нареченої

Фото Getty Images

Нагадаємо, Джулія Фокс епатує на кожному своєму виході на івенти. Наприклад, нещодавно у Нью-Йорку зірка пройшлася вулицями у колготах, жакеті та туфлях з людським волоссям.

Як відомо, експериментувати Фокс полюбляє не тільки з одягом, але й з макіяжем теж.

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Джулия Фокс
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