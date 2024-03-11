Джулія Фокс у міні посвітила грудьми з чудернацькими кружальцями на сосках

Американська модель та актриса Джулія Фокс, в якому тільки вигляді не з’являлася на людях.

Здавалося б, що після напівпрозорих "шмарклів" на Каннському кінофестивалі, металевого спіднього під час Тижня моди чи тріснутих на хіднику колготок на дупі здивувати їй вже нічим не вдасться. Однак це не так.

На одній з вечірок присвячених "Оскару" жіночка знову нагадала всім про свою виняткову фантазію, вбравшись у незвичайну сукню, що оголила її груди.

Джулія таки здивувала скрін з instagram

Цікаво, звідки модель бере ідеї та натхнення для своїх виходів скрін з Instagram

Як відомо, Джулія не боїться епатувати не лише на офіційних івентах. У схожих луках Фокс може запросто поспішати вулицями Лос-Анджелеса у своїх справах, що власне неодноразово було зазнімковано папараці.

Нагадаємо, церемонія “Оскар” запам’яталася великою кількістю яскравих луків. Так само, як і афтепаті Vanity Fair. На ньому, до речі, наречена Джеффа Безоса з’явилася у сукні від українського бренда.