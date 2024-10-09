61-річна Ліза Рінна зі шлангом вдала для глянцю мокру та розпусну зірку порно

Марія Ткаченко 9 жовтня, 14:00
Ліза Рінна в журналі
Фото Byron Spenser для King Kong

Американська акторка та реалітізірка Ліза Рінна стала героїнею номеру журналу King Kong, втіливши дуже зухвалий образ. Як говориться в анонсі друкованого випуску, це "розпусна зірка порно вдома".

На фото, які опублікували у Instagram видання - заблюривши принади 61-річної Лізи - кралечка постає в мокрому одязі зі шлангом у руках.

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Журнал відзначає зухвалий стиль Рінни, її жагу до перетворень й уміння залишатися незгасимою зіркою та іконою в індустрії, яка невпинно змінюється.

"Вона - справжня веселунка, та, хто не просто слідує за культурою, вона визначає її як справжня ікона поп-культури", - говориться в дописі.

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Нагадаємо, філософія Лізи - робити якомога більше оголених фото, поки маєш змогу. Нещодавно зірка "Району Мелроуз" розповідала про основні моменти свого щоденного догляду за обличчям.

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