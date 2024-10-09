61-річна Ліза Рінна зі шлангом вдала для глянцю мокру та розпусну зірку порно

Американська акторка та реалітізірка Ліза Рінна стала героїнею номеру журналу King Kong, втіливши дуже зухвалий образ. Як говориться в анонсі друкованого випуску, це "розпусна зірка порно вдома".

На фото, які опублікували у Instagram видання - заблюривши принади 61-річної Лізи - кралечка постає в мокрому одязі зі шлангом у руках.

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Журнал відзначає зухвалий стиль Рінни, її жагу до перетворень й уміння залишатися незгасимою зіркою та іконою в індустрії, яка невпинно змінюється.

"Вона - справжня веселунка, та, хто не просто слідує за культурою, вона визначає її як справжня ікона поп-культури", - говориться в дописі.

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