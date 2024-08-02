Оце так хижачка: 61-річна Рінна у трендовому купальнику з ризикованим вирізом посвітила пишними грудьми. Фото

Ліза Рінна в купальнику похизувалася жіночними формами

Актриса Ліза Рінна, відома ролями у серіалах "Район Мелроуз" та "Дні нашого життя" продовжує спамити канадськими фото.

Цього разу 61-річна акторка в леопардовому купальнику посвітила глибоким декольте.

Ліза також підтримує леопардовий флешмоб

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Як відомо, Рінна любить демонструвати своє тіло і часто постить фото в купальнику. Ба більше, акторка впевнена, що жінці варто робити якнайбільше пікантних фото, поки вона має таку змогу.