14-річна донька Брежнєвої в Дубаї постояла на голові та заселфилася в спортлуці

Марія Мельник 29 серпня, 15:45
Сара Кіперман портретне фото

Сара показала, чому навчилася на пілатесі

фото з instagram

14-річна донька співачки Віри Брежнєвої, Сара Кіперман, як і мама, дбає про свій фізичний і ментальний стан.

У своєму Instagram вона показала, як позаймалася пілатесом в Дубаї.

Напевно, Сара навчилася акту турботи про себе саме на прикладі Віри.


Донька Віри Брежнєвої в шортах і топі
Дівчина явно успадкувала мамину фігуру
Сара точно знає, що таке баланс

Сара точно знає, що таке баланс

У свої 14 років Сара веде вже доволі доросле життя: носить дорогі бренди та понад рік має стосунки з хлопцем.

Читайте також:

14-річна дочка Брежнєвої продемонструвала модельні навички у корсетному міні від Фролова. Фото

14-річна дочка Брежнєвої розказала, де планує навчатися, які шість мов знає та назвала улюблені люксові бренди

14-річна донька Брежнєвої у мереживному міні привітала свого хлопця з днем народження. Фото

Віра Брежнєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів