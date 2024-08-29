14-річна донька Брежнєвої в Дубаї постояла на голові та заселфилася в спортлуці
14-річна донька співачки Віри Брежнєвої, Сара Кіперман, як і мама, дбає про свій фізичний і ментальний стан.
У своєму Instagram вона показала, як позаймалася пілатесом в Дубаї.
Напевно, Сара навчилася акту турботи про себе саме на прикладі Віри.
У свої 14 років Сара веде вже доволі доросле життя: носить дорогі бренди та понад рік має стосунки з хлопцем.
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