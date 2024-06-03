14-річна дочка Брежнєвої розказала, де планує навчатися, які шість мов знає та назвала улюблені люксові бренди

14-річна дочка Віри Брежнєвої та Михайла Кіпермана Сара

14-річна донька співачки Віри Брежнєвої любить люксові бренди, говорить 6-ма мовами та збирається стати дизайнером інтер'єрів.

Про це дівчина розповіла своїм підписникам, відповідаючи на їхні запитання у сторіс Instagram.

Сара не приховує, що нині живе у Швейцарії. Судячи зо всього, дівчина мешкає зі своїм татком Михайлом Кіперманом та його родиною - дружиною Альоною та трьома дітьми. Кіпермана, до речі, НАБУ оголосило в розшук у січні цього року.

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Також Сара розсекретила свої зріст і вагу - 166 см і 46 кілограмів. Та продемонструвала своє "знання" російської

Серед улюблених занять Сари - шопінг. Причому у свої 14 дівчина вже полюбляє важкий люкс.

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Також молодша донька Брежнєвої каже, що вільно знає англійську, іспанську, російську, українську, французьку та італійську. А вступати вона збирається до Інститут Марангоні, де вивчатиме дизайн інтер'єру.

14-річна Сара не приховує свої лакшері-смаки

Михайло Кіперман із сином від нинішньої дружини та з Сарою від Віри Брежнєвої

Нагадаємо, старша дочка Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно закінчила коледж у Каліфорнії. Сама співачка начебто живе у Латвії та іноді навідується до України.