14-річна дочка Брежнєвої розказала, де планує навчатися, які шість мов знає та назвала улюблені люксові бренди
14-річна донька співачки Віри Брежнєвої любить люксові бренди, говорить 6-ма мовами та збирається стати дизайнером інтер'єрів.
Про це дівчина розповіла своїм підписникам, відповідаючи на їхні запитання у сторіс Instagram.
Сара не приховує, що нині живе у Швейцарії. Судячи зо всього, дівчина мешкає зі своїм татком Михайлом Кіперманом та його родиною - дружиною Альоною та трьома дітьми. Кіпермана, до речі, НАБУ оголосило в розшук у січні цього року.
Серед улюблених занять Сари - шопінг. Причому у свої 14 дівчина вже полюбляє важкий люкс.
Також молодша донька Брежнєвої каже, що вільно знає англійську, іспанську, російську, українську, французьку та італійську. А вступати вона збирається до Інститут Марангоні, де вивчатиме дизайн інтер'єру.
Нагадаємо, старша дочка Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно закінчила коледж у Каліфорнії. Сама співачка начебто живе у Латвії та іноді навідується до України.