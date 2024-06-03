14-річна дочка Брежнєвої розказала, де планує навчатися, які шість мов знає та назвала улюблені люксові бренди

Тамара Кудрявченко 3 червня, 11:00
Молодша дочка Брежнєвої

14-річна дочка Віри Брежнєвої та Михайла Кіпермана Сара

14-річна донька співачки Віри Брежнєвої любить люксові бренди, говорить 6-ма мовами та збирається стати дизайнером інтер'єрів.

Про це дівчина розповіла своїм підписникам, відповідаючи на їхні запитання у сторіс Instagram.

Сара не приховує, що нині живе у Швейцарії. Судячи зо всього, дівчина мешкає зі своїм татком Михайлом Кіперманом та його родиною - дружиною Альоною та трьома дітьми. Кіпермана, до речі, НАБУ оголосило в розшук у січні цього року.


Дочка Брежнєвої Сара Кіперман

Також Сара розсекретила свої зріст і вагу - 166 см і 46 кілограмів. Та продемонструвала своє "знання" російської

Серед улюблених занять Сари - шопінг. Причому у свої 14 дівчина вже полюбляє важкий люкс.

Які бренди любить Сара Кіперман

Певно, тато балує свою старшеньку дорогими брендами

Також молодша донька Брежнєвої каже, що вільно знає англійську, іспанську, російську, українську, французьку та італійську. А вступати вона збирається до Інститут Марангоні, де вивчатиме дизайн інтер'єру.

14-річна дочка Віри Брежнєвої

14-річна Сара не приховує свої лакшері-смаки

Михайло Кіперман з дочкою від Брежнєвої та сином

Михайло Кіперман із сином від нинішньої дружини та з Сарою від Віри Брежнєвої

Нагадаємо, старша дочка Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно закінчила коледж у Каліфорнії. Сама співачка начебто живе у Латвії та іноді навідується до України.

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Віра Брежнєва
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