Ефектне повернення: Камерон Діас уперше за 5 років засвітилася на парадному хіднику. Фото

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Американська акторка Камерон Діас, яка останні 10 років писала книжки, створювала вино та займалася лайфстайл-блогерством, зрештою скучила за кіно.

52-річна зірка знялася в комедійному бойовику "Знову в дії". 15-го січня відбувся прем'єрний показ стрічки у Берліні, і це стало першим за п'ять років виходом Камерон на парадний хідник.

Актриса обрала total black лук: частково прозору блузу, джинси з високою посадкою і пальто - екстрадовге навіть для Камерон, яий зріст 1 метр 74 сантиметри.

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Після фільму-мюзиклу "Енні" 2014-го року Камерон узяла паузу від акторства. У 2019-му акторка здійснила рідкісну появу на червоній доріжці, коли на Алеї слави відкривали іменну зірку її колеги за "Янголами Чарлі" Люсі Лью Фото Getty Images

Як відомо, зірка "Відпустки за обміном" заміжня за музикантом Бенджі Медденом та виховує з ним двох дітей: дівчинку Реддікс та хлопчика Кардинала.

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