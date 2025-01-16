Ефектне повернення: Камерон Діас уперше за 5 років засвітилася на парадному хіднику. Фото

Марія Ткаченко 16 січня, 11:30
Камерон Діас
Фото Getty Images

Американська акторка Камерон Діас, яка останні 10 років писала книжки, створювала вино та займалася лайфстайл-блогерством, зрештою скучила за кіно.

52-річна зірка знялася в комедійному бойовику "Знову в дії". 15-го січня відбувся прем'єрний показ стрічки у Берліні, і це стало першим за п'ять років виходом Камерон на парадний хідник.

Актриса обрала total black лук: частково прозору блузу, джинси з високою посадкою і пальто - екстрадовге навіть для Камерон, яий зріст 1 метр 74 сантиметри.


Камерон Діаз

Після фільму-мюзиклу "Енні" 2014-го року Камерон узяла паузу від акторства. У 2019-му акторка здійснила рідкісну появу на червоній доріжці, коли на Алеї слави відкривали іменну зірку її колеги за "Янголами Чарлі" Люсі Лью

Фото Getty Images

Як відомо, зірка "Відпустки за обміном" заміжня за музикантом Бенджі Медденом та виховує з ним двох дітей: дівчинку Реддікс та хлопчика Кардинала.

Нагадаємо, ТаблоID розказував, як змінилися акторки з інших популярних ромкомів 2000-х.

Читайте також:

"Ангелу Чарлі" 51: Пелтроу в день народження Камерон Діаз показала селфі з іменинницею

Камерон Діас заявила, що спати з чоловіком в окремих кімнатах - нормально

Кеті Перрі, Селена Гомес, Камерон Діас та Ріанна: зірки, які подолали акне, висипання та інші проблеми зі шкірою

Діас, Пелтроу і Візерспун у кокетливих сукнях затусили на винній вечірці. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів