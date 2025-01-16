Ефектне повернення: Камерон Діас уперше за 5 років засвітилася на парадному хіднику. Фото
Американська акторка Камерон Діас, яка останні 10 років писала книжки, створювала вино та займалася лайфстайл-блогерством, зрештою скучила за кіно.
52-річна зірка знялася в комедійному бойовику "Знову в дії". 15-го січня відбувся прем'єрний показ стрічки у Берліні, і це стало першим за п'ять років виходом Камерон на парадний хідник.
Актриса обрала total black лук: частково прозору блузу, джинси з високою посадкою і пальто - екстрадовге навіть для Камерон, яий зріст 1 метр 74 сантиметри.
Як відомо, зірка "Відпустки за обміном" заміжня за музикантом Бенджі Медденом та виховує з ним двох дітей: дівчинку Реддікс та хлопчика Кардинала.
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