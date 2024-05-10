Мег Раян, Джулія Робертс, Сандра Буллок та Дженніфер Лопес: як змінилися акторки популярних ромкомів 2000-х

Романтичні фільми про кохання – гарна компанія для будь-якого вечора. І не важливо, як давно вони були відзняті, ми ладні переглядати їх знову і знову.

Все це завдяки улюбленим акторкам, таким як Рене Зеллвегер, Дженніфер Еністон, Кейт Хадсон та іншим. ТаблоID показує, як змінилися вони у порівнянні зі своїми культовими героїнями.

Мег Раян

62-річна Мег Раян у 90-х стала символом американських фільмів про кохання. Першу справжню популярність акторці принесла робота у стрічці "Коли Гаррі зустрів Саллі". Він став культовим, а найбільше глядачам запам’яталася сцена, коли головна героїня імітує оргазм.

Не менш популярними для Мег Раян стали роботи у фільмах "Несплячі в Сієтлі", "Вам лист" та "Кейт і Лео", який вийшов у 2001 році. Тоді акторка носила коротку стрижку-каскад, мала біляве волосся, яке не зраджувала протягом наступних років.

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Мег Раян в молодості і зараз. Подейкують, що зірка могла зробити певні хірургічні маніпуляції зі своїм обличчям. Колаж ТаблоID

Мег Раян вважається однією з найбільш комерційно успішних акторок свого часу. Фільми за її участю зібрали 2,7 мільярдів доларів по всьому світу.

Сандра Буллок

Голлівудська акторка Сандра Буллок здобула широку популярність на початку 90-х, коли вийшла стрічка "Любовний напій №9". Та й загалом фільми про кохання – її окрема творча сторінка. Утім, Сандра вміло перевтілюється для історій будь-яких жанрів: від екшену до ромкому. І навіть поєднує ці образи. Наприклад, у фільмі "Міс Конгеніальність", перша частина якого вийшла у 2000 році.

Тут Сандра Буллок має розкішне довге волосся. І протягом наступних років вона майже не креативила зі своєю зовнішністю, зберігаючи ідентичну красу Колаж ТаблоID

Більші зміни були в особистому житті зірки. Від нульових і до сьогодні вона встигла розлучитися зі своїм єдиним офіційним чоловіком Джессі Джеймсом через його історії про зради. І втратити справжнє кохання – цивільного чоловіка Браяна Рендалла, який боровся із невиліковною хворобою.

Зараз зірка продовжує зніматися і навіть задумується про возз’єднання з Кіану Рівзом, з яким грала у фільмі "Швидкість".

Джулія Робертс

Найвідоміша голлівудська Красуня – 56-річна Джулія Робертс. Однойменна романтична комедія, яка вийшла у 90-х, принесла їй нечувану популярність та впізнаваність. А образ головної героїні досі час від час обговорюють у ЗМІ та намагаються повторити прихильники.

За свої романтичні комедії Джулія Робертс стала фавориткою серед критиків. Звісно, не всі відгуки були позитивні, але касові збори говорили самі за себе. Наприклад, стрічка "Ноттінг Гілл", де вона зіграла разом із Х’ю Грантом, стала однією з найбільш прибуткових у кар’єрі акторки і принесла номінацію на "Золотий Глобус".

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Джулія Робертс майже ніколи кардинально не змінювала імідж. Вона віддає перевагу залишатися шатенкою із довгим волоссям. Експериментувати зірка може хіба із чубчиком.

Дженніфер Лопес

54-річна Дженніфер Лопес зарекомендувала себе у різноманітних амплуа: від акторки та співачки до модельєрки і безнеследі. Вона розпочала зніматися у фільмах у 90-х роках. Перший гучний успіх принесла стрічка "Селена", і відтоді Лопес активно штурмувала кіноекрани. Навіть пробувала себе в еротичному трилері разом із Джорджем Клуні.

У 2001 році Джей Ло знялася у головній ролі фільму "Весільний переполох", де зіграла організаторку церемоній. Хоч ця стрічка отримала не такі вже й позитивні відгуки критиків, але зібрала 13 мільйонів доларів за результатами прокату лише з першого вікенду. А загалом ця сума складала понад 94 мільйони по всьому світу.

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Фільм з Дженніфер Лопес досі займає своє місце серед любителів легких романтичних історій. А сама зірка, хоч у переважній більшості зосереджена на співочій кар’єрі, й зараз продовжує свою роботу в кіно. Час від часу вона з’являється на екранах у "весільних історіях". Зокрема, такими були "Вийду за тебе" і "Нестримне весілля".

Кейт Вінслет

48-річна Кейт Вінслет здобула популярність завдяки ролі Рози у найвідомішому фільмі-катастрофі "Титанік". Ця стрічка стала однією з найкасовіших в історії кіно і завоювала 11 премій "Оскар".

Хоч сама Кейт не отримала нагороди за свою роль, вона продовжила активно розвиватися у професії. Цікаво, адже акторка могла відмовитися від участі у популярних проєктах і віддати перевагу малобюджетним. З’явитися у військовому трилері або легкій романтичній комедії. Саме такою для Вінслет стала стрічка "Відпустка за обміном", яка вийшла у 2006 році.

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Майже 20 років минуло, а Кейт дотримується такого ж стилю. І має все той же проникливий погляд, але трохи інший. Як гадаєте, знайома Вінслет з пластикою?

Камерон Діас

Свого часу 51-річна акторка Камерон Діас витягнула щасливий квиток у кіно. Бо спершу зірка займалася моделінгом і могла б успішно продовжувати цю кар’єру. Утім, у 90-х її запросили на зйомки хітового фільму "Маска", де вона – без досвіду – зіграла з Джимом Керрі.

Далі у фільмографії акторки було чимало різножанрових робіт. Нариклад, вище згаданий "Відпустка за обміном". Це сучасна романтична комедія, яка точно входить до категорії "фільми, які варто подивитися".

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Щодо змін Діас, то важко знайти бодай 5 відмінностей. Майже 20 років минуло, а вона має розкішний вигляд. Здається, ця супербілявка з блакитними очима підкорить ще сотні сердець нових шанувальників.

Рене Зеллвегер

Романтична комедія "Щоденник Бріджит Джонс", перша частина якої вийшла у 2001 році і завоювала серця тисяч прихильників, стала візитною карткою для акторки Рене Зеллвегер. Вона змушена була екстремально швидко набирати вагу, аби буквально влитися у тіло своєї героїні. А потім ще раз повторювати такі "подвиги" для зйомок другої частини.

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Як бачите, Рене тоді набрала +9 кілограмів, що можна було помітити по її щічках. У звичайному житті зірка віддає перевагу спорту та здоровому харчуванню. Зараз Зеллвегер помітно змінилася. І справа не лише у дієтах. Подейкують, що зірка ромкомів нульових вдавалася до певних хірургічних маніпуляцій.

Дженніфер Еністон

55-річна Дженніфер Еністон здобула світову популярність завдяки комедійному серіалу "Друзі", який виходив протягом 10 років. Утім, у фільмографії американської акторки є і повнометражні фільми, від яких неможливо відріватися. Серед них – фантазійний "Брюс Всемогутній", ромкоми "А ось і Поллі", "Розлучення по-американськи", "Любовний менеджмент" та інші.

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У фільмі "Любовний менеджмент" Еністон змінила свої культові зачіски, які носила Рейчел, і перетворилася на шатенку. А от зараз Дженніфер не зраджує білявому волоссю. Її фарбування вважають унікальним.

Відповідно до зовнішності протягом цих 20 років змінювалося і життя зірки. На початку нульових вона прославилася завдяки гучному шлюбу із Бредом Піттом, з яким розлучилася у 2005 році. Потім Дженніфер приписували численні романи і навіть подейкували, що вона зверталася до спеціальних агенцій з "пошуку особистого щастя". Утім, здається, особисте щастя Еністон – її робота.

Останні гучні роботи зірки – серіал "Ранкове шоу", де вона виступила ще й у ролі продюсера, а також повнометражний фільм "Загадкове вбивство" друга частина.

Кейт Хадсон

Наприкінці 90-х 45-річна Кейт Хадсон вирішила йти акторською стежкою, яку свого часу успішно подолала її знаменита матір – акторка Голді Гоун. У 2000-х Кейт витягнула справді щасливий квиток, погодившись на участь у фільмі Камерона Кроу "Майже знамениті". Він приніс початківиці не лише перші престижні нагороди у вигляді Золотого глобусу, але й велику популярність.

Хадсон не засиджується в амплуа акторки однієї ролі, а увесь час експериментує та шукає себе. Не винятком стали і романтичні комедії, в яких час від часу з’являється Кейт. Так, у 2003 році вийшла стрічка "Як позбутися хлопця за 10 днів", де вона зіграла разом із Меттью Мак-Конегі. Фільм зібрав у прокаті понад 120 мільйонів доларів і змішані відгуки критиків.

Досі Кейт Хадсон дотримується свого стилю. Але в професійному плані ще зайнялася музикою Колаж ТаблоID

Відтоді Кейт майже не змінилася. Вона залишає свій фірмовий колір волосся і тримає себе у формі. А от у особистому житті зірки були напрочуд потужні хвилі. Вона розлучилася зі своїм чоловіком-співаком Крісом Робінсоном. Потім декілька років зустрічалася із солістом рок-гурту "Muse" Меттью Белламі, а зараз щаслива із засновником звукозаписувальної студії Денні Фудзікавою. Хадсон має двох дітей.

Дрю Беррімор

49-річна американська акторка Дрю Беррімор - серед найвпізнаваніших зірок сучасності. У своїй фільмографії вона має понад пів сотні фільмів, у яких не лише знімалася, але й виступала у ролі продюсерки та режисерки.

У нульових глядачам запам’яталася легка романтична комедія "50 перших поцілунків", де Беррімор зіграла разом із Адамом Сендлером. Спочатку там мала з’явитися Камерон Діас, під яку розроблявся проєкт. Але Дрю, здається, краще вписалася у цю історію, зробила її по-своєму актуальною.

Тоді Дрю Беррімор була білявкою, а зараз перетворилася на шатенку Колаж ТаблоID

До речі, Дрю Беррімор має дружні стосунки із Камерон Діас, а також товаришує із Едвартом Нортом, Джулією Робертс та Кортні Лав, яка є хрещеною її доньки Олів. Попри численні романи, які розпочалися ще у 16 років (тоді Беррімор вперше оголосила про заручини), вона відверто розповіла про свою бісексуальність.