"Я думала, ти будеш приставати": Луценко згадав, як зі своєю Ірою познайомився

Генпрокурор Юрій Луценко вирішив узяти приклад із президента Петра Порошенка та у мережі привітав свою "тигру" Ірину з Днем народження.

До того ж, своїм привітанням Юрій Віталійович заразом підтримав жінку, яка цього дня у Раді з трибуни виголосила матюкливе слівце.

У своєму Facebook Луценко згадав, як у далекому 1986-му вони з Іриною познайомилися у гуртожитку.

7-го лютого Ірині Луценко виповнилося 53 роки

"…Гуртожиток був порожній. Щоб десь переночувати, зловив якогось переляканого першокурсника і напросився до нього на вечерю. По телевізору йшло Сан-Ремо, найголовніше на ті радянські роки вікно в західну муз естраду. І тут в кімнату зайшла дівчина з сусідньої кімнати, шукала солі. Солі не було. Був я. Так ми познайомилися з Іриною", - повідав свою романтичну історію кохання генпрокурор.

Тобто "Бляха" Іра говорила ще 30 років тому

Як відомо, у Луценків два сини - старший Олександр та молодший Віталій. А минулого літа Іра з Юрою стали бабусею та дідусем онуки Олександри Олександрівни

Фото з Facebook Луценка