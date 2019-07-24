Собчак попсою зізналася в коханні Богомолову, а Віторган уже не ховає молоду подругу

Роман російської телеведучої Ксенії Собчак та режисера Костянтина Богомолова продовжує квітнути. Голуб'ята обмінялися романтичними зізнаннями в соцмережі.

Тим часом актор Максим Віторган, якому Ксюша буцімто наставила роги, уже втішився з іншою. І вона значно молодша за Собчак.

У Instagram Ксенія привітала свого нового коханого з 44-річчям, причому цитатою з пісні Наташі Корольової.

Розчулений Богомолов теж відповів 37-річній подрузі словами про любов.

Що ж до Максима Віторгана, то, відлупцювавши суперника, він, схоже, зумів поставити крапку в цій історії. Подейкують, у нього теж новий роман, із 28-річною актрисою Ніно Нінідзе. Дівчина - донька радянської акторки Ії Нінідзе, відомої за фільмом "Небесні ластівки".

Ія та Ніно Нінідзе

У Максима нова вродлива подруга

Максима та Ніно неодноразово бачили разом, але вони свого особистого життя не коментують. Утім нещодавно Віторган запостив у Insta-сторі фото оголеної Нінідзе, цим самим підтвердивши, що в них стосунки.

Як відомо, шлюб Віторгана та Собчак тривав п'ять років. У них є спільний син Платон.

Фото та відео з Instagram Собчак, Віторгана та Нінідзе