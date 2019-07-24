Нікітюк у поцяткованому купальнику знялася з дошкою. ФОТО

Телеведуча Леся Нікітюк, яка не займається спортом і їсть усе, крім хліба, жирного і "конхфет", продовжує дражнитися своєю стрункою фігуркою в соцмережі.

31-річна кралечка попозувала у черговому купальнику.

Леся має чималу колекцію купальників

"Є ще ШОСЬ вище за мене в цьому світі", - зазначила Леся.

З такою погодою можна й не встигнути всі їх вигуляти за літо!

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк, яка колись мріяла про Володимира Кличка, дуже доречно спіймала букет нареченої на весіллі Регіни Тодоренко.

Фото з Instagram Нікітюк