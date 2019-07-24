Нікітюк у поцяткованому купальнику знялася з дошкою. ФОТО
24 липня 2019, 16:10
Телеведуча Леся Нікітюк, яка не займається спортом і їсть усе, крім хліба, жирного і "конхфет", продовжує дражнитися своєю стрункою фігуркою в соцмережі.
31-річна кралечка попозувала у черговому купальнику.
"Є ще ШОСЬ вище за мене в цьому світі", - зазначила Леся.
Нагадаємо, нещодавно Нікітюк, яка колись мріяла про Володимира Кличка, дуже доречно спіймала букет нареченої на весіллі Регіни Тодоренко.
Фото з Instagram Нікітюк
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