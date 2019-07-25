Шикарні груди: Федишин у Хорватії показала відеоселфі в купальнику
25 липня 2019, 15:14
У щільному графіку співачки Ірини Федишин з’явився вільний час, і вона одразу ж повезла родину відпочивати.
Цього разу Іра робить фото в купальнику на тлі хорватських краєвидів. І не лише фото.
В Instagram виконавиця хіта про долоньки вже встигла запостити відеоселфі, на якому можна добре розгледіти бюст артистки у червоному купальнику.
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А я на морі...😍 🌊🌞 #іринафедишин #федишин #море #відпочинок #курорт #girl #hot #sun #niceday
"Шикарні груди", "сексі", "сісі бомба" і ще багато компліментів пишуть фолловери Ірі, а вона й тішиться.
Нагадаємо, у цьому самом купальнику Ірина нещодавно позувала у Туреччині.
Фото і відео з Instagram
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