Шикарні груди: Федишин у Хорватії показала відеоселфі в купальнику

У щільному графіку співачки Ірини Федишин з’явився вільний час, і вона одразу ж повезла родину відпочивати.

Цього разу Іра робить фото в купальнику на тлі хорватських краєвидів. І не лише фото.

В Instagram виконавиця хіта про долоньки вже встигла запостити відеоселфі, на якому можна добре розгледіти бюст артистки у червоному купальнику.

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"Шикарні груди", "сексі", "сісі бомба" і ще багато компліментів пишуть фолловери Ірі, а вона й тішиться.

Між іншим, до Хорватії Федишин із рідними поїхала автівкою. І вже встигла закохатися у цю країну

Нагадаємо, у цьому самом купальнику Ірина нещодавно позувала у Туреччині.

Фото і відео з Instagram