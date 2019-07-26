Не "хлібобулочні ляжки": тверк-зірка M.a.m.a.s.i.t.a потрусила задком у кліпі Jerry Heil
26 липня 2019, 11:01
"Літо покаже, хто жав, а хто жрав" - ця дуже актуальна життєва мудрість лунає у новій пісні YouTube-зірки і відеоблогерки Jerry Heil.
А у відеокліпі на композицію з назвою "#Натверкай" знялася та, з ким якраз найбільше й асоціюється це слово, володарка "гіпнотичного заду" Марія Скорченко aka M.a.m.a.s.i.t.a.
"Хто ростив хлібобулочні ляжки? Точно не M.a.m.a.s.i.t.a.😂 а я що? А я сироїд", - уточнила в своєму Instagram співачка.
Знімали відео на березі Дніпра, і поки Марія старанно трусила дупцею, Jerry Heil у піжамі переважно відсиджувалася на екскаваторі.
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Нагадаємо, нещодавно дівчина розказала, що колись мала комплекси щодо своєї фігури.
Відео з YouTube
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