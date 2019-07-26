Як Гросу з коханим у весільному кліпі італійськими виноградниками гасали

П'ятниця, 26 липня 2019, 10:24

Уже місяць минув з весілля співачки Аліни Гросу, а вона досі париться на цій темі. То фото викладе, то відео, а тепер ось презентувала цілий кліп.

Відео на пісню "Непобедимая" показує романтичні моменти пари в Італії, де відбулося торжество.

"Ми з Сашею прилетіли до Італії раніше всіх, щоб відзняти досить матеріалу для нашого спільного кліпу. Було дуже складно бігати під гарячим італійським сонцем в пишному вбранні. І це перший мій кліп, в якому знявся мій коханий", - поділилася спогадами Аліна.

 
Аліна з Сашком заради гарного кліпу бігали під спекотним сонцем Італії

Так само для зйомок кліпу були обрані локації Венеції.

"Кліп вийшов настільки зворушливим і особистим, що я кожен раз плачу під час його перегляду. Буде що показати нашим дітям", - зізналася Гросу.

 
Коханий уперше знявся в кліпі Гросу
 
Взагалі-то, в Аліни було аж 4 весільні сукні, а ця бірюзова - вже п'ята
 

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