Камалія на круїзному лайнері показала рожеву елегантність з дочками

Співачка Камалія разом із чоловіком Захуром та двома донями Арабеллою і Мірабеллою відпочивають на круїзному лайнері.

Артистка ділиться враженнями, фото та відео на сторінках у соцмережах, і деякі з них варті особливої уваги. Наприклад, рожевий лук Камалії з дочками.

"Вечір "Елегантність" на борту нашого судна", - написала співачка і показала у сукні до підлоги.

Ось так, на думку Камалії, виглядає елегантність

До речі, співачка помітно схудла і, схоже, начепила перуку

Одній з дочок явно не дуже подобається фотографуватися

До речі, почався круїз родини Захур з Генуї, потім був Марсель і далі - Майорка.

А тут Камалія вже без перуки

Нагадаємо, нещодавно у Камалії вийшов кліп, у якому знявся її чоловік Мохаммад Захур.

Фото з Instagram