Камалія на круїзному лайнері показала рожеву елегантність з дочками
30 липня 2019, 11:59
Співачка Камалія разом із чоловіком Захуром та двома донями Арабеллою і Мірабеллою відпочивають на круїзному лайнері.
Артистка ділиться враженнями, фото та відео на сторінках у соцмережах, і деякі з них варті особливої уваги. Наприклад, рожевий лук Камалії з дочками.
"Вечір "Елегантність" на борту нашого судна", - написала співачка і показала у сукні до підлоги.
До речі, почався круїз родини Захур з Генуї, потім був Марсель і далі - Майорка.
Нагадаємо, нещодавно у Камалії вийшов кліп, у якому знявся її чоловік Мохаммад Захур.
Фото з Instagram
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