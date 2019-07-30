Жінка Медведчука посвітила засмаглим тілом із надувного бублика
30 липня 2019, 12:32
Поки лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук готується засідати в Верховній Раді ІХ скликання, його дружина Оксана Марченко відпочиває в теплих краях.
Засмаглу себе на воді 46-річна телезірка показала в Instagram.
Судячи з останнього геотегу Оксани, нині вона в Італії, а перед цим була на Мальті.
Як відомо, саме з жінчиної ініціативи Медведчук запросив у куми "дуже глибоку людину" Володимира Путіна, чим тепер дуже пишається.
Фото з Instagram Марченко
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