Жінка Медведчука посвітила засмаглим тілом із надувного бублика

Поки лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук готується засідати в Верховній Раді ІХ скликання, його дружина Оксана Марченко відпочиває в теплих краях.

Засмаглу себе на воді 46-річна телезірка показала в Instagram.

Оксана показала свій релакс на воді

Судячи з останнього геотегу Оксани, нині вона в Італії, а перед цим була на Мальті.

Хронікою своїх подорожей дружина Медведчука щедро ділиться в соцмережі

Як відомо, саме з жінчиної ініціативи Медведчук запросив у куми "дуже глибоку людину" Володимира Путіна, чим тепер дуже пишається.

Фото з Instagram Марченко