Полякова показала прес та "сексуально привабливе" тренування без ліфчика

Співачка Оля Полякова продовжує своїм прикладом мотивувати людей на заняття спортом. Що робити, аби мати такий прес, як у неї, а ще стрункі ніжки, міцну дупцю і все інше, зірка показала в своєму Instagram.

У "сторі" Оля не полінувалася викласти все своє тренування на свіжому повітрі, від початку і до кінця. Ще й старалася при цьому зробити його "сексуально привабливим".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 1 Сер 2019 р. о 3:02 PDT

Помогло в цьому Поляковій, зокрема, те, що вона забула надягти під майку бюстгальтер, тож частину вправ виконувала вона та її "подружки". На цей пікантний факт артистка сама і звернула увагу підписників.

Частину тренування Оля проплигала без ліфчика під майкою

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"А ви там досі сидите на диванах?!", - ніби питає співачка

Полякова не полінувалася показати підписникам усе своє тренування

Зірка намагалася демонструвати його максимально "сексуально привабливо"

Вийшло?

Тепер ви знаєте, що робити, аби мати такий прес, як у Полякової

Нагадаємо, зразком для багатьох може послужити й дочка Олі Маша. Торік дівчинка, яку за "зайву" вагу цькували в мережі хейтери, рішучо взялася за свій раціон і стала вести активний спосіб життя. Завдяки цьому вона скинула сім кілограмів, перевершивши навіть результат матусі.