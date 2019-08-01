Полякова показала прес та "сексуально привабливе" тренування без ліфчика
Співачка Оля Полякова продовжує своїм прикладом мотивувати людей на заняття спортом. Що робити, аби мати такий прес, як у неї, а ще стрункі ніжки, міцну дупцю і все інше, зірка показала в своєму Instagram.
У "сторі" Оля не полінувалася викласти все своє тренування на свіжому повітрі, від початку і до кінця. Ще й старалася при цьому зробити його "сексуально привабливим".
Переглянути цей допис в Instagram
Помогло в цьому Поляковій, зокрема, те, що вона забула надягти під майку бюстгальтер, тож частину вправ виконувала вона та її "подружки". На цей пікантний факт артистка сама і звернула увагу підписників.
Нагадаємо, зразком для багатьох може послужити й дочка Олі Маша. Торік дівчинка, яку за "зайву" вагу цькували в мережі хейтери, рішучо взялася за свій раціон і стала вести активний спосіб життя. Завдяки цьому вона скинула сім кілограмів, перевершивши навіть результат матусі.