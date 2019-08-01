Полякова показала прес та "сексуально привабливе" тренування без ліфчика

Співачка Оля Полякова продовжує своїм прикладом мотивувати людей на заняття спортом. Що робити, аби мати такий прес, як у неї, а ще стрункі ніжки, міцну дупцю і все інше, зірка показала в своєму Instagram.

У "сторі" Оля не полінувалася викласти все своє тренування на свіжому повітрі, від початку і до кінця. Ще й старалася при цьому зробити його "сексуально привабливим".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 1 Сер 2019 р. о 3:02 PDT

Помогло в цьому Поляковій, зокрема, те, що вона забула надягти під майку бюстгальтер, тож частину вправ виконувала вона та її "подружки".

Частину тренування Оля проплигала без ліфчика під майкою

"А ви там досі сидите на диванах?!", - ніби питає співачка

Полякова не полінувалася показати підписникам усе своє тренування

Зірка намагалася демонструвати його максимально "сексуально привабливо"

Вийшло?

Тепер ви знаєте, що робити, аби мати такий прес, як у Полякової

Нагадаємо, зразком для багатьох може послужити й дочка Олі Маша. Торік дівчинка, яку за "зайву" вагу цькували в мережі хейтери, рішучо взялася за свій раціон і стала вести активний спосіб життя. Завдяки цьому вона скинула сім кілограмів, перевершивши навіть результат матусі.