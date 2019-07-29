Полякова в купальнику і з парасолькою між ніг пораділа відпустці. ФОТО

Зовсім нещодавно співачка Оля Полякова сумувала через відсутність відпустки та викладала пікантні фото, а тепер світлинами в купальнику артистка відзначила початок канікул.

Судячи з того, що зірка постить у своєму Instagram, відпочиває вона поки що вдома за містом.

"У мене відпустка! Урааа!", - написала Оля під цим фото

Але фото в купальнику співачка покузає не з Мальдів, а десь із-за міста

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Композиція "Оля і парасоля"

Відпустка відпусткою, а спорт за розкладом. Полякова, як і більшість зірок, не робить пауз у тренуваннях навіть під час відпочинку. Співачка довела це у своїх сторі, показавши, як качає прес та ноги під наглядом тренера.

Полякова на травичці покачала і прес...

І ноги з попою

До речі, у травні Полякова оголошувала про створення жіночої партії, але останнім часом щось про це підзабула.

Фото з Instagram