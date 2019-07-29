Полякова в купальнику і з парасолькою між ніг пораділа відпустці. ФОТО
29 липня 2019, 11:43
Зовсім нещодавно співачка Оля Полякова сумувала через відсутність відпустки та викладала пікантні фото, а тепер світлинами в купальнику артистка відзначила початок канікул.
Судячи з того, що зірка постить у своєму Instagram, відпочиває вона поки що вдома за містом.
Відпустка відпусткою, а спорт за розкладом. Полякова, як і більшість зірок, не робить пауз у тренуваннях навіть під час відпочинку. Співачка довела це у своїх сторі, показавши, як качає прес та ноги під наглядом тренера.
До речі, у травні Полякова оголошувала про створення жіночої партії, але останнім часом щось про це підзабула.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії