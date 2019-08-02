Каменських під час медового місяця з Потапом опинилася в ліжку з подругою

Подружжя Потап і Настя Каменських, які у травні відгуляли гучне весілля, нарешті вирушили у медовий місяць на Сардинію.

Компанію їм склав колега Позитив із дружиною Анею, і разом четвірка дуже весело проводить час на італійському курорті.

Першими фото з відпустки зірки вже поділилася у своїх Instagram.

Потап і Настя полюбляють Італію, тож не дивно, що саме там вони проводять медовий місяць

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"Наш солодкий медовий місяць", - підписала фото з подругою Настя. Цікаво, чи не ревнує Потап

До речі, окрім традиційних курортних розваг із пляжем, яхтами і шампанським, Каменських на відпочинку не забуває про активності. Як от катання на паддл-борді.

Щось Настя викладає мало фото в купальнику. Але, певно, далі буде, бо відпустка ж тільки почалася

Нагадаємо, одразу після весілля Потап і Настя літали до Туреччини.