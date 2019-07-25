Каменських у спідньому розказала про свій щоденний графік

Настя Каменських почала свій ранок четверга з того, що запостила селфі з ванної у спідньому та розповіла про щоденний розпорядок.

Артистка зауважила, що дотримується чіткого графіку і радить усім так робити.

"Я людина тайм-менеджменту і не люблю втрачати час, тому у мене все розписано. Я дотримуюся графіка, завдяки якому все встигаю… Люблю прокидатися о 6 ранку і починати день зі спорту: якщо я вдома, то йду на тренування або пробіжку, а якщо на гастролях - займаюся в спортзалі готелю", - поділилася Настя.

"Кажуть, що займатися спортом найкраще вранці через гормони, які виділяються в організмі. У роботу я включаюся відразу ж після тренування. День виходить дуже активним і насиченим. Але найголовніше - раніше встав - більше встиг! Харчуюся теж за чітким графіком", - зізналася співачка.

"Якщо у мене немає пізніх концертів, лягаю спати близько 10-11 вечора, адже давно доведено, що найцінніші години сну з 10 до 4 ранку", - написала NK.

Цікаво, чи Потап так само людина графіку

Нагадаємо, днями Потап і Настя поділилися бекстейджем зі зйомок своїх романтичних кліпів-зізнань.

Фото з Instagram