Дорофєєва на яхті в Італії виставила попу в рожевому купальнику

Неділя, 4 серпня 2019, 12:00

Співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на італійському узбережжі і весь час тішать своїх підписників гарними світлинами.               

Звісно, як і завжди, Надя багато фотографується в купальниках і не приховує ці кадри від прихильників.

Пікантних ракурсів дівчина теж не цурається. 

 
До речі, не так давно Надя знімалася на яхті топлес 
 
На початку липня зірка у мережі оголосила свою вагу 
 
Дорофєєва любить показувати свої тату на стегнах
 
"Фото зроблено в момент, коли Вова сказав, що якби він народився в Італії, став би геєм. Вже дуже тут гарні і доглянуті чоловіки", - написала Дорофєєва
 
Іноді Надя фотографується в одязі 
 

Нагадаємо, також в Італії нині проводять медовий місяць Потап і Настя Каменських

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