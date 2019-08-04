Дорофєєва на яхті в Італії виставила попу в рожевому купальнику
Неділя, 4 серпня 2019, 12:00
Співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на італійському узбережжі і весь час тішать своїх підписників гарними світлинами.
Звісно, як і завжди, Надя багато фотографується в купальниках і не приховує ці кадри від прихильників.
Пікантних ракурсів дівчина теж не цурається.
Нагадаємо, також в Італії нині проводять медовий місяць Потап і Настя Каменських.
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