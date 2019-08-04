Дорофєєва на яхті в Італії виставила попу в рожевому купальнику

Співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом відпочивають на італійському узбережжі і весь час тішать своїх підписників гарними світлинами.

Звісно, як і завжди, Надя багато фотографується в купальниках і не приховує ці кадри від прихильників.

Пікантних ракурсів дівчина теж не цурається.

"Фото зроблено в момент, коли Вова сказав, що якби він народився в Італії, став би геєм. Вже дуже тут гарні і доглянуті чоловіки", - написала Дорофєєва

Іноді Надя фотографується в одязі

Нагадаємо, також в Італії нині проводять медовий місяць Потап і Настя Каменських.