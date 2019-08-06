Осадча показала себе щасливу в купальнику біля моря

Вівторок, 6 серпня 2019, 10:27

Поласувавши оселедцем із шампанським у Голландії, подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов гайнули на повноцінні пляжні канікули до Туреччини.

Катерина традиційно постить фото в купальниках та красивих вбраннях, а Юрій, як завжди, показує йога-пози і селфі з коханою. 

 
Катя з Юрою знову мандрують
 
Осадча не дуже любить спорт, але залишається стрункою завдяки генам
 
 
Горбунов кілька років займається йогою 
 
І постійно це доводить фотографіями в Instagram
 
 
"Happy me", - коротко підписала це фото Осадча
 
"Зупинися мить", - попросила Катя

Нагадаємо, у липні Осадча з Горбуновим працювали на ОМКФ в Одесі, і звідти Катя теж постила фото в купальнику та ділилася думками про політику. 

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