Осадча показала себе щасливу в купальнику біля моря

Поласувавши оселедцем із шампанським у Голландії, подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов гайнули на повноцінні пляжні канікули до Туреччини.

Катерина традиційно постить фото в купальниках та красивих вбраннях, а Юрій, як завжди, показує йога-пози і селфі з коханою.

Катя з Юрою знову мандрують

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І постійно це доводить фотографіями в Instagram

"Happy me", - коротко підписала це фото Осадча

"Зупинися мить", - попросила Катя

Нагадаємо, у липні Осадча з Горбуновим працювали на ОМКФ в Одесі, і звідти Катя теж постила фото в купальнику та ділилася думками про політику.