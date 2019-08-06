Осадча показала себе щасливу в купальнику біля моря
Вівторок, 6 серпня 2019, 10:27
Поласувавши оселедцем із шампанським у Голландії, подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов гайнули на повноцінні пляжні канікули до Туреччини.
Катерина традиційно постить фото в купальниках та красивих вбраннях, а Юрій, як завжди, показує йога-пози і селфі з коханою.
Нагадаємо, у липні Осадча з Горбуновим працювали на ОМКФ в Одесі, і звідти Катя теж постила фото в купальнику та ділилася думками про політику.
Приєднуйтесь до дискусії