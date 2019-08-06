Солістка Kazka в ідеальний момент випнула сідниці з води
6 серпня 2019, 13:34
Гурт Kazka насoлоджується канікулами у Греції, а солістка колективу, Олександра Зарицька продовжує дражнити шанувальників своїми гарячими світлинами у купальнику.
Ідилічними картинками артисти діляться в соцмережах.
"І час зупиняється, коли наступає ідеальний момент", - підписала Саша фото себе у басейні на заході сонця.
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Нагадаємо, пишна кралечка Зарицька вважає, що ніхто не має права критикувати її зовнішність. Самій собі вона у дзеркалі цілком подобається і з зайвими кіло.
Фото з Facebook Kazka та Instagram
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