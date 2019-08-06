Солістка Kazka в ідеальний момент випнула сідниці з води

Гурт Kazka насoлоджується канікулами у Греції, а солістка колективу, Олександра Зарицька продовжує дражнити шанувальників своїми гарячими світлинами у купальнику.

Ідилічними картинками артисти діляться в соцмережах.

Учасники гурту Kazka навіть на відпочинку разом, хоча й не пара

"І час зупиняється, коли наступає ідеальний момент", - підписала Саша фото себе у басейні на заході сонця.

Грецький краєвид. Захід сонця. Саша

На канікулах Зарицька відсвяткувала своє 26-ліття

Переглянути цей допис в Instagram Ну ви подивіться на нього)) perfect match 🥰🐕 Допис, поширений KAZKA (@kazka.band) 1 Сер 2019 р. о 10:56 PDT

Нагадаємо, пишна кралечка Зарицька вважає, що ніхто не має права критикувати її зовнішність. Самій собі вона у дзеркалі цілком подобається і з зайвими кіло.

Фото з Facebook Kazka та Instagram