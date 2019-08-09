Відкрити нові грані та закрити гештальт: Tayanna, Кравець і Дзідзьо наважилися на телетанці

Слідом за Maruv і Ганною Різатдіновою свою участь у телешоу "Танці з зірками" підтвердили співачка Tayanna, зірка "Квартал 95" Олена Кравець і артист Дзідзьо.

Про це повідомила прес-служба "1+1".

"Коли мені передали естафету #танціззіркамиchallenge, я не сумнівалася ні секунди… Незважаючи на те, що раніше я ніде не танцювала, а бальні танці для мене взагалі "космос", я в неймовірному передчутті. Мені здається, що в танцях я зможу відкрити в собі нові грані", - зізналася Tayanna.

Таня готується відкривати у собі нові грані

Олена Кравець розказала, що від проекту чекає нового досвіду, задоволення і куражу.

"Багатого танцювального досвіду в мене немає. У ранньому дитинстві, років у 6, я танцювала в народному ансамблі "Сувенір" в Кривому Розі й потім уже після народження старшої доньки трохи займалася в Київській школі-студії балету "Тодес", просто для себе", - повідомила Кравець.

Також актриса додала, що готова до складних хореографічний постановок, але ось підтримок і трюків поки побоюється.

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Дзідзьо зізнався, що на проект погодився, аби закрити гештальт студентських років.

"Звичайно, наважитися було не так просто, адже я знаю, що попереду буде багато складних випробувань, але це один з моїх викликів. А з танцями у мене є своя незакінчена історія. Ще в студентські роки у мене з ними не зав'язалися стосунки. Коли у нас в університеті проходили уроки хореографії, я стояв у сторонці з виразом обличчя: "Ви хочете, щоб я танцював?!". Ось тепер я усвідомив помилку і буду закривати цей гештальт", - поділився шоумен.

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Фото прес-служби