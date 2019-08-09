Нікітюк розповіла про тонкощі китайської та показалася з зеленим обличчям

Виявляється, телеведуча і майстер спорту з плавання Леся Нікітюк знаходить час не лише на активну роботу та ведення Instagram, а й на вивчення китайської мови.

Про це вона розказала журналу "Печерская ассамблея".

"На вивчення китайської мене надихнув, не повірите, Китай", - зізналася жартівниця Леся.

Леся не припиняє дивувати

"Це найскладніша мова, в якій одне й те саме слово, вимовлене в різних тонах, має різні значення", - додала вона.

А в перервах між уроками китайської Леся знімається у водоспадах

"Наприклад, слово "ма" першим тоном означає "мама", другим - "конопля", третім - "кінь", а четвертим - "сваритися". У китайській мові - 65 тисяч ієрогліфів. Мову легше вчити, завдяки тому, що ієрогліф - це малюнок, який має своє окреме значення, звучання, тон і переклад. А ще - ті, у кого немає музичного слуху, навіть не пробуйте братися за цю мову", - порадила Нікітюк.

А ще Леся не соромиться показувати себе під час процедур краси, які не завжди красиві.

Мабуть, кожна дівчина колись робила таке селфі, але не кожна його виставляла у соцмережу

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк у сторі влаштувала парад зіркових сідниць.