Парад сідниць: Нікітюк стала в сексі-позу і порівняла себе з Астаф'євою, Камінською і Крук

Літо - та пора року, коли шоубізові кралечки ще активніше демонструють у Instagram себе у купальниках. Полегшити поціновувачам краси завдання і створити добірку з себе та колег вирішила телеведуча Леся Нікітюк.

У Insta-сторі вона порівняла свою дупцю з п'ятими точками "НеАнгела" Слави, Даші Астаф'євої та Лєри Крук.

Нікітюк вирішила зібрати цілий квітник із спекотних луків себе та колег

"Я теж стараюся, але не виходить", - прокоментувала це фото Слави скромна Леся

Між іншим, у свіжорозлученої "НеАнгела" в фотоблозі не одна гаряча світлина

Слава на відпочинку в Греції

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VALERIYA KRUK (@valeriyakruk) 31 Лип 2019 р. о 11:32 PDT

І ось таку гарну Крук ми просто не могли не включити до гарячої добірки

Нагадаємо, 31-річна Нікітюк обожнює свою фігуру навіть із "непрокачаним" животом і дозволяє собі їсти все, крім "хліба, жирного і конхфет".

Фото з Instagram Лесі Нікітюк, Слави Камінської, Даші Астафєвої та Валерії Крук