Парад сідниць: Нікітюк стала в сексі-позу і порівняла себе з Астаф'євою, Камінською і Крук
Четвер, 1 серпня 2019, 11:11
Літо - та пора року, коли шоубізові кралечки ще активніше демонструють у Instagram себе у купальниках. Полегшити поціновувачам краси завдання і створити добірку з себе та колег вирішила телеведуча Леся Нікітюк.
У Insta-сторі вона порівняла свою дупцю з п'ятими точками "НеАнгела" Слави, Даші Астаф'євої та Лєри Крук.
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Нагадаємо, 31-річна Нікітюк обожнює свою фігуру навіть із "непрокачаним" животом і дозволяє собі їсти все, крім "хліба, жирного і конхфет".
Фото з Instagram Лесі Нікітюк, Слави Камінської, Даші Астафєвої та Валерії Крук
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