Повалій у солом’яному капелюшку заселфилася на тлі іспанського пляжу

12 серпня 2019, 12:26

Співачка Таїсія Повалій, яка незабаром має стати бабусею, традиційно відпочила в Іспанії, де має власну віллу.

У своєму Instagram Тая показала, які цього року заповнені пляжі, та себе на тлі моря.

 
Таї ще треба повчитися робити вдалі селфі

"Ой, як швидко летить час у відпустці)) Начебто тільки вчора прилетіли! Я розслабилася повністю і отримувала задоволення від природи! Ще трохи, і треба повертатися додому в Київ, де чекає багато роботи з підготовки до ювілею. Насичуюся щастям і любов'ю", - написала Повалій.


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Испания! Август! Не протолкнуться))🤣😎🌞🔥 #таисияповалий #повалий #испания

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 10 Авг 2019 в 4:34 PDT

Нагадаємо, нещодавно Повалій оголосила ювілейний концерт у Києві, чим викликала жваві обоговорення у мережі.


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