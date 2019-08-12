Повалій у солом’яному капелюшку заселфилася на тлі іспанського пляжу
Понеділок, 12 серпня 2019, 12:26
Співачка Таїсія Повалій, яка незабаром має стати бабусею, традиційно відпочила в Іспанії, де має власну віллу.
У своєму Instagram Тая показала, які цього року заповнені пляжі, та себе на тлі моря.
"Ой, як швидко летить час у відпустці)) Начебто тільки вчора прилетіли! Я розслабилася повністю і отримувала задоволення від природи! Ще трохи, і треба повертатися додому в Київ, де чекає багато роботи з підготовки до ювілею. Насичуюся щастям і любов'ю", - написала Повалій.
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Испания! Август! Не протолкнуться))🤣😎🌞🔥 #таисияповалий #повалий #испания
Нагадаємо, нещодавно Повалій оголосила ювілейний концерт у Києві, чим викликала жваві обоговорення у мережі.
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