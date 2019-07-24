Без коментарів: Повалій оголосила перший за 5 років сольник у Києві
Схоже, зміна президента вплине не лише на державні процеси, а і на шоубізнесові. Ті артисти, які останні 5 років виступали переважно у Росії, починають потроху повертатися на батьківщину.
Однією з перших свій сольник у Києві оголосила "Друг Росії" Таїсія Повалій. Причому, це буде її ювілейний концерт.
"Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювілейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному "Палаці Україна". Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула!" - написала Тая, але про всяк випадок закрила коментарі під цим постом.
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Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювiлейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула! З любов’ ю, завжди ваша! До зустрiчі! Купити квитки можна за посиланням у профілі => @tpovaliyofficial ____________ Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial #таисияповалий #повалий #сольныйконцерт #афиша #киев #київ #таїсіяповалій #сьогоднііназавжди #сольнийконцерт #палацукраїна #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy
Ще у 2016-му Повалій бідкалася, що їй не дають працювати в Україні. Зате вона успішно виступала у Москві і навіть у Кремлі.
До слова, за ці 5 років Повалій іноді брала участь у концертах на "Інтері".
Фото з Instagram