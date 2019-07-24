Без коментарів: Повалій оголосила перший за 5 років сольник у Києві

Схоже, зміна президента вплине не лише на державні процеси, а і на шоубізнесові. Ті артисти, які останні 5 років виступали переважно у Росії, починають потроху повертатися на батьківщину.

Однією з перших свій сольник у Києві оголосила "Друг Росії" Таїсія Повалій. Причому, це буде її ювілейний концерт.

"Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювілейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному "Палаці Україна". Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула!" - написала Тая, але про всяк випадок закрила коментарі під цим постом.



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Ще у 2016-му Повалій бідкалася, що їй не дають працювати в Україні. Зате вона успішно виступала у Москві і навіть у Кремлі.



За роки відсутності на українській сцені Повалій отримала купу нагород у Росії

До слова, за ці 5 років Повалій іноді брала участь у концертах на "Інтері".

Фото з Instagram