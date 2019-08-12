Добкіна чуттєво пометляла косами у ВІДЕО для коханого
12 серпня 2019, 14:32
Донька колишнього мера Харкова Михайла Добкіна Алла, яка два роки тому вийшла заміж, вирішила трохи роздмухати багаття романтичних почуттів у своєму шлюбі.
Жіночка знялася в чуттєвому відео, поприймавши на камеру різні томні пози.
"Даруйте коханим емоції", - порадила Алла у своєму Instagram.
За кілька днів до того Добкіна ділилася й кількома фото зі зйомки, що відбувалася в фотостудії.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
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Нагадаємо, відео з собою в головній ролі Алла свого коханого Олега Гуревича радувала ще кілька років тому. Тоді вона уявила себе героїнею кліпу російського репера.
Як відомо, торік Добкіна народила первістка. Хлопчикові, якого назвали Марком, у жовтні виповниться рік.
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