Добкіна чуттєво пометляла косами у ВІДЕО для коханого

Донька колишнього мера Харкова Михайла Добкіна Алла, яка два роки тому вийшла заміж, вирішила трохи роздмухати багаття романтичних почуттів у своєму шлюбі.

Жіночка знялася в чуттєвому відео, поприймавши на камеру різні томні пози.

Алла Добкіна створила таку собі романтичну відео-листівку

"Даруйте коханим емоції", - порадила Алла у своєму Instagram.

За кілька днів до того Добкіна ділилася й кількома фото зі зйомки, що відбувалася в фотостудії.

Донька Добкіна радить дарувати емоції коханим

Сама вона так і робить

Алла вийшла заміж два роки тому

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алла Михайловна (@alladobkina007) 12 Сер 2019 р. о 1:37 PDT

Нагадаємо, відео з собою в головній ролі Алла свого коханого Олега Гуревича радувала ще кілька років тому. Тоді вона уявила себе героїнею кліпу російського репера.

Як відомо, торік Добкіна народила первістка. Хлопчикові, якого назвали Марком, у жовтні виповниться рік.