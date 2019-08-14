Огнєвіч у Карпатах заспівала коню і зробила постільне селфі без мейкапу
Середа, 14 серпня 2019, 14:34
Співачка Злата Огнєвіч гайнула до Карпат підзарядитися енергією природи. У сукні-вишиванці вона попозувала на тлі гарних краєвидів і осідлала коника.
Як написала артистка в Instagram, у планах у неї суцільний релакс: спати, їсти смаколики і читати.
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Як відомо, лінтяйкою Злату в повсякденному житті ніяк не назвеш. Окрім творчості вона приділяє багато часу спорту - займається йогою, балетом, стретчінгом, тренується з TRX, іще й тверкати вміє.
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