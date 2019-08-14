Огнєвіч у Карпатах заспівала коню і зробила постільне селфі без мейкапу

Співачка Злата Огнєвіч гайнула до Карпат підзарядитися енергією природи. У сукні-вишиванці вона попозувала на тлі гарних краєвидів і осідлала коника.

Як написала артистка в Instagram, у планах у неї суцільний релакс: спати, їсти смаколики і читати.

"Ліжкоселфі" вам від Злати Огнєвіч

Співачка відпочиває в Карпатах

Огнєвіч вигулює на природі вишиванку Vita Kin

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 13 Сер 2019 р. о 2:24 PDT

Як відомо, лінтяйкою Злату в повсякденному житті ніяк не назвеш. Окрім творчості вона приділяє багато часу спорту - займається йогою, балетом, стретчінгом, тренується з TRX, іще й тверкати вміє.