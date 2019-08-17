"Сємкі є?" Джамала на балконі небезпечно показала спортивні луки. ФОТО

Співачка Джамала продемонструвала шанувальникам свої спортивні луки і налякала. Артистка пофотографувалася на балконі, і деякі з її поз - точно не для тих людей, що бояться висоти.

Зірку благають більше так не робити, а дехто з підписників висловив докір, мовляв, на Джа ж дивляться діти і беруть приклад.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Сер 2019 р. о 10:40 PDT

Джамала на балконі засвітила свій прес

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Як відомо, свого первістка Еміра-Рахмана співачка народила навесні 2018-го. Відколи "Людині-Пружині" виповнився рочок, Джамала спокійно показує личко малюка в мережі.