"Сємкі є?" Джамала на балконі небезпечно показала спортивні луки. ФОТО
Субота, 17 серпня 2019, 10:00
Співачка Джамала продемонструвала шанувальникам свої спортивні луки і налякала. Артистка пофотографувалася на балконі, і деякі з її поз - точно не для тих людей, що бояться висоти.
Зірку благають більше так не робити, а дехто з підписників висловив докір, мовляв, на Джа ж дивляться діти і беруть приклад.
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Друзі, без вас цього разу просто не обійтись.🤪 Який лук обрати для новеньких #ozweego ? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1️⃣ VS 2️⃣ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Якщо ви за перший, залишайте у коментарях 🔥, якщо другий – 💥. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Let’s do this impossible choice together 🙌🏽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #adidas #adidasukraine
Як відомо, свого первістка Еміра-Рахмана співачка народила навесні 2018-го. Відколи "Людині-Пружині" виповнився рочок, Джамала спокійно показує личко малюка в мережі.
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